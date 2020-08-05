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Видео с ударом американским гиперзвуковым оружием попало в сеть
Испытания прошли в марте
Видео с ударом американским гиперзвуковым оружием попало в сеть. Военные испытали ракету с гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).
Армия США провела испытания совместно с Военно-морскими силами (ВМС) в марте этого года. В ролике показаны полёт ракеты и поражение ею учебной мишени.
Запуск ракеты осуществили с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что цель была поражена на расстоянии 36 см от центра мишени. Данные, полученные в ходе испытаний, будут также использоваться для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет.
C-HGB в будущем должен будет поступить на вооружение американских Сухопутных сил и ВМС.