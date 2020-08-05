Видео с ударом американским гиперзвуковым оружием попало в сеть

Запуск ракеты осуществили с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что цель была поражена на расстоянии 36 см от центра мишени. Данные, полученные в ходе испытаний, будут также использоваться для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет.

C-HGB в будущем должен будет поступить на вооружение американских Сухопутных сил и ВМС.