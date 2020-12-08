Видео со стыковкой корабля SpaceX с МКС попало в сеть

Опубликован видеоролик был в официальном Twitter-аккаунте космического агентства. Основной целью полета является доставка с Земли двух тонн продовольствия, а также необходимых для исследований и научных экспериментов оборудования и материалов. Ожидается, что Cargo Dragon пробудет в составе станции около месяца, после чего вернется на планету.

Отметим, что буквально недавно экипаж Crew Dragon рассказал о своих ощущениях от полета на космическом корабле SpaceX, состоявшемся 17 ноября 2020 года. Астрономы заявили, что это был интересный опыт, который “доставил удовольствие”.