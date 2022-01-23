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Видео: Том Круз в роли Железного человека вместо Дауни-младшего

Это дипфейк
Автор YouTube-канала stryder HD выпустил новый ролик, в котором заменил актёра Роберта Дауни младшего на Тома Круза в роли Железного человека. Использовались deepfake технологии.
Видео: Том Круз в роли Железного человека вместо Дауни-младшего

Deepfake используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Чаще всего для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна нейросеть учится на реальных материалах и создаёт изображение, а вторая пытается определить — копия это или оригинал.

Такой подход позволяет создавать реалистичные подделки. Одну из них показал ютубер stryder HD.

Роберт Дауни младший сыграл Железного человека в девяти фильмах киновселенной Marvel. Эта роль подарила актёру настоящую популярность. После выхода фильма «Железный человек» киностудии стали активно приглашать Дауни младшего.

Источник: YouTube
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