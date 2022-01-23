Видео: Том Круз в роли Железного человека вместо Дауни-младшего

Deepfake используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Чаще всего для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна нейросеть учится на реальных материалах и создаёт изображение, а вторая пытается определить — копия это или оригинал.

Такой подход позволяет создавать реалистичные подделки. Одну из них показал ютубер stryder HD.