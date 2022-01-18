Видео: в вертолёт Ми-17 попадает ракета

Как пояснила «Российская газета», в начале прошлого года отряды Алипура захватили два северных уезда Вардака. Скорее всего, уничтожение вертолёта правительственных сил произошло тогда же.

Стоит отметить, что Ми-17 — это многоцелевой вертолёт российского производства. Это современный вариант Ми-8. Он выпускается серийно с 1992 года. Вертолёт эксплуатируют почти в 40 странах мира.