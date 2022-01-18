Видео: в вертолёт Ми-17 попадает ракета

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Видео: в вертолёт Ми-17 попадает ракетаВ провинции Вардак
В сети опубликовали видео уничтожения военно-транспортного вертолёта Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана в провинции Вардак. Этот ролик был снят в марте 2021 года.
В вертолёт попала противотанковая управляемая ракета. Её запустили ополченцы полевого командира Абдул Гани Алипура. Ракета при попадании отрубила вертолёту хвост. Ми-17 начал вращаться вокруг собственной оси и упал на горный склон.
Как пояснила «Российская газета», в начале прошлого года отряды Алипура захватили два северных уезда Вардака. Скорее всего, уничтожение вертолёта правительственных сил произошло тогда же.
Стоит отметить, что Ми-17 — это многоцелевой вертолёт российского производства. Это современный вариант Ми-8. Он выпускается серийно с 1992 года. Вертолёт эксплуатируют почти в 40 странах мира.