Видео: японский робот-баскетболист ведёт мяч

Сообщается, что разработчики робота, который кстати являются выходцами из компании Toyota, вдохновлялись мангой Slam Dunk. У них получился 207-сантиметровый антропоморфный механизм, действиями которого управляют алгоритмы машинного обучения. Робот оснащён множество датчиков, которые передают большой объём данных программе. В итоге устройство может распознать мяч и вычислить правильный угол броска или силу удара.

По ролику движения робота кажутся неуверенными, но это достаточно хороший результат для робототехники.