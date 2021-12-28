Видео: японский робот-баскетболист ведёт мяч

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Видео: японский робот-баскетболист ведёт мячЕщё он умеет забрасывать мячи в корзину
Японская мужская профессиональная баскетбольная лига опубликовала видео с роботом CUE, который может выполнять те же действия, что и баскетболисты. Недавно робот научился вести мяч. До этого он умел делать броски в корзину.
Сообщается, что разработчики робота, который кстати являются выходцами из компании Toyota, вдохновлялись мангой Slam Dunk. У них получился 207-сантиметровый антропоморфный механизм, действиями которого управляют алгоритмы машинного обучения. Робот оснащён множество датчиков, которые передают большой объём данных программе. В итоге устройство может распознать мяч и вычислить правильный угол броска или силу удара.
По ролику движения робота кажутся неуверенными, но это достаточно хороший результат для робототехники.
В 2018 году робот даже обыграл людей в соревновании по броскам баскетбольных мячей в кольцо.
Источник: TJ