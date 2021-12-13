Видео: запуск российских барражирующих боеприпасов с катера

Боеприпасы запускали с помощью механической катапульты. Запуск происходил с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.

Помимо этого продемонстрировали запуск с катера разведывательного дрона Zala. Он выполнил разведку и сел на берег. Для приземления беспилотник выпускает парашют, а под его фюзеляжем надувается подушка безопасности. Это позволяет предотвратить повреждения аппарата при посадке.

А вот как на берег вернулись барражирующие боеприпасы «Ланцет», не показали — у них и нет такой опции. Отмечается, что боеприпасы относятся к классу оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели «Ланцет» поражает её, полностью уничтожаясь сам. Если цель не находится, то дрон самоуничтожается.