Видеоблогеры в России стали меньше зарабатывать

Как пишет «Коммерсант», на фоне режима самоизоляции, введённого из-за распространения COVID-19, аудитория YouTube-блогеров продолжает расти. А вот доходы упали на 40% в долларовом выражении. Это произошло из-за сокращения активности большей части рекламодателей.

По данным компании Yoola, число просмотров видео, в которых есть хотя бы одна реклама, увеличилось на 8% в марте. А общее количество просмотров в русскоязычном YouTube может похвастаться 27-процентным ростом за данный месяц. При этом показатель CPM (цена за тысячу показов) упал за этот период на 26% в долларах и на 13% в рублях. В апреле просмотры продолжают расти, а CPM падать — уже на 40%, как упоминалось выше.

Особенно снижение доходов коснулось наиболее популярных блогеров, потому что реклама у них стоит дороже, и рекламодатели не готовы сейчас платить.