Видеоигры оказались особенно эффективны при реабилитации после инсульта

Видеоигры оказались особенно эффективны при реабилитации после инсультаИ это дешевле
После инсульта пациенты могут потерять чувствительность руки или испытывать слабость и ограничение движений. Традиционная реабилитационная терапия очень интенсивна, занимает много времени и может быть дорогой и неудобной.
Так, группа исследователей использовала видеоигру с датчиками движения "Recovery Rapids", чтобы позволить пациентам, восстанавливающимся после инсульта, улучшить свои двигательные навыки и движения рук в домашних условиях, периодически “посещая” терапевта с помощью видеозвонков.
Исследователи обнаружили, что терапия, основанная на игре, привела к улучшению результатов, схожих с очной формой терапии и при этом потребовала лишь ⅕ от работы терапевта. Такой подход позволяет экономить время и деньги, повышая удобство и безопасность, поскольку цифровая медицина стремительно набирает популярность в последние годы.
Пациент виртуально помещается в каяк, и по мере того, как он плывет по реке, он выполняет движения руками, имитирующие греблю, гребет, собирает мусор, раскачивается из стороны в сторону, чтобы управлять, и тянется вверх, чтобы убрать паутину или летучих мышей