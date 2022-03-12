Видеоигры оказались особенно эффективны при реабилитации после инсульта

После инсульта пациенты могут потерять чувствительность руки или испытывать слабость и ограничение движений. Традиционная реабилитационная терапия очень интенсивна, занимает много времени и может быть дорогой и неудобной.

Так, группа исследователей использовала видеоигру с датчиками движения "Recovery Rapids", чтобы позволить пациентам, восстанавливающимся после инсульта, улучшить свои двигательные навыки и движения рук в домашних условиях, периодически “посещая” терапевта с помощью видеозвонков.

Исследователи обнаружили, что терапия, основанная на игре, привела к улучшению результатов, схожих с очной формой терапии и при этом потребовала лишь ⅕ от работы терапевта. Такой подход позволяет экономить время и деньги, повышая удобство и безопасность, поскольку цифровая медицина стремительно набирает популярность в последние годы.