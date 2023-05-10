Видеокарта AMD Radeon RX 7600 не анонсирована, а в магазинах уже есть

Изучив упаковку Sapphire Radeon RX 7600 PULSE, можно понять, что видеокарта будет включать графический процессор с 32 блоками исполнения на базе архитектуры RDNA 3, обеспечивающий в общей сложности 2048 потоковых процессоров. Кроме того, карта будет оснащена 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache.

Хотя утечка информации указывает на потенциальную цену в $249, она остается неподтвержденной. Ну и само собой, наличие видеокарт в магазинах не означает начало их продаж, компания, видимо, лишь готовится к этому.