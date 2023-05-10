Видеокарта AMD Radeon RX 7600 не анонсирована, а в магазинах уже есть«Висит груша, нельзя скушать»
Предстоящая видеокарта AMD Radeon RX 7600 неожиданно появилась в азиатских магазинах, хотя официально она еще не была анонсирована. На фотографии, которой поделился один из читателей портала VideoCardz, изображены коробки нереференсной версии Sapphire Radeon RX 7600 PULSE. Упаковка подтверждает, что карта будет оснащена 8 ГБ памяти.
Изучив упаковку Sapphire Radeon RX 7600 PULSE, можно понять, что видеокарта будет включать графический процессор с 32 блоками исполнения на базе архитектуры RDNA 3, обеспечивающий в общей сложности 2048 потоковых процессоров. Кроме того, карта будет оснащена 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache.
Хотя утечка информации указывает на потенциальную цену в $249, она остается неподтвержденной. Ну и само собой, наличие видеокарт в магазинах не означает начало их продаж, компания, видимо, лишь готовится к этому.