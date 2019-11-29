Видеокарты AMD помешали искать НЛО

Сообщается, что GPU имеют ошибку в драйверах, которая приводит к тому, что в базу данных проекта попадают неверные данные. Речь идёт конкретно о моделях AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT поколения Navi. Из-за того, что эти видеокарты популярны среди добровольцев SETI@home, неверные данные при перекрёстной проверке не отсеиваются.

Скорее всего, ошибка находится в драйвере OpenCL. Участники SETI@home уверены, что до тех пор, пока AMD не выпустит исправленную версию драйвера, приём данных от компьютеров с указанными видеокартами стоит ограничить.