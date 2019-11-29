Наука и технологии
Сегодня 16:36
Видеокарты AMD помешали искать НЛО
Конечно же, дело именно в них
С 1999 года существует проект SETI@home, в рамках которого ведётся поиск внеземного разума с помощью компьютеров добровольцев. Их свободные вычислительные ресурсы используются для анализа космических радиосигналов. Оказалось, что не все компьютеры волонтёров одинаково полезны для выполнения задачи. Те, что работают на видеокартах AMD Radeon поколения Navi, только усложняют поиск.
Сообщается, что GPU имеют ошибку в драйверах, которая приводит к тому, что в базу данных проекта попадают неверные данные. Речь идёт конкретно о моделях AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT поколения Navi. Из-за того, что эти видеокарты популярны среди добровольцев SETI@home, неверные данные при перекрёстной проверке не отсеиваются.
Скорее всего, ошибка находится в драйвере OpenCL. Участники SETI@home уверены, что до тех пор, пока AMD не выпустит исправленную версию драйвера, приём данных от компьютеров с указанными видеокартами стоит ограничить.