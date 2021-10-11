Видеокарты снова начали дорожать

Стоимость видеокарты AMD Radeon RX 6000 растёт с начала июля. Прогнозируется, что цена модели достигнет мартовских показателей — будет на 88% выше рекомендованной розничной цены. Это может случиться уже в следующем месяце. Текущая стоимость в Австрии и Германии выше рекомендованной в среднем на 83%.

У NVIDIA дела обстоят ненамного лучше. В прошлом месяце средняя стоимость видеокарт выросла на 70% до 72% по сравнению с рекомендованной ценой.

«РИА Новости» передаёт, что российские ритейлеры тоже повышают цены. Так, базовая версия GeForce RTX 3060 снова в дефиците. Её средняя цена составляет 75-80 тысяч рублей.