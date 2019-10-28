Видеосервис Apple не станут переводить на русский

На русском языке будут доступны только субтитры. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, близкие к Apple. Сама компания пока официально ситуацию не прокомментировала.

Apple TV+ будет работать по подписной модели, и как утверждают «купертиновцы», иметь только оригинальный контент. Сервис скоро запустят в более чем 100 странах мира. В течение года Apple TV+ будет доступен бесплатно для покупателей новых устройств компании. Для всех остальных стоимость составит 199 рублей в месяц.

Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок. В России он вряд ли сможет занять заметную долю из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента». Да и Apple, похоже, не рассчитывает на большой приток русскоязычной аудитории на первом этапе. Отсутствие голосовой озвучки эксперты считают «критичным».