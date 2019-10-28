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Видеосервис Apple не станут переводить на русский

Обойдутся субтитрами
1 ноября должен состояться запуск стримингового сервиса Apple TV+ в России и других странах. Там будут показывать уникальный контент, созданный шоураннерами специально для Apple. Теперь выяснилось, что для русскоязычной аудитории компания дубляж делать не будет.

На русском языке будут доступны только субтитры. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, близкие к Apple. Сама компания пока официально ситуацию не прокомментировала.

Apple TV+ будет работать по подписной модели, и как утверждают «купертиновцы», иметь только оригинальный контент. Сервис скоро запустят в более чем 100 странах мира. В течение года Apple TV+ будет доступен бесплатно для покупателей новых устройств компании. Для всех остальных стоимость составит 199 рублей в месяц.

Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок. В России он вряд ли сможет занять заметную долю из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента». Да и Apple, похоже, не рассчитывает на большой приток русскоязычной аудитории на первом этапе. Отсутствие голосовой озвучки эксперты считают «критичным».

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