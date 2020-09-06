Видеосервис Zoom помог задержать грабителей

СМИ пишут, что 4 сентября в Эквадоре в дом студентки ворвались грабители. В это время она общалась с другими студентами и учителем на дистанционном уроке по Zoom.

На записи урока видно, как мужчины в масках входят в комнату девушки, отталкивают её от компьютера и забирают устройство. Увидев этого, студенты сообщили о ситуации учительнице, а она попросила их вызвать полицию.

В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали четверых людей, подозреваемых в ограблении.