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Видеосервис Zoom помог задержать грабителей
Горе-преступники забрались в дом во время видеозвонка
Из-за пандемии коронавирусной инфекции людям пришлось перенести рабочие и учебные встречи в онлайн. На фоне этого приобрёл популярность сервис видеозвонков Zoom. Недавно он помог задержать грабителей, который ворвались в дом девушки-студентки.
СМИ пишут, что 4 сентября в Эквадоре в дом студентки ворвались грабители. В это время она общалась с другими студентами и учителем на дистанционном уроке по Zoom.
На записи урока видно, как мужчины в масках входят в комнату девушки, отталкивают её от компьютера и забирают устройство. Увидев этого, студенты сообщили о ситуации учительнице, а она попросила их вызвать полицию.
В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали четверых людей, подозреваемых в ограблении.