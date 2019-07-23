Видеослежка поможет супермаркетам избавиться от очередей

Анализировать изображения с видеокамер в режиме реального времени будет искусственный интеллект. Он определит количество покупателей в очереди, число работающих касс и загрузку кассиров. Также система может отслеживать подвижность и длину очереди, рассчитать время ожидания и время обслуживания каждого покупателя. Если какой-то из этих параметров превышен, то система оповещает об этом администрацию магазина.

Технологию уже протестировали в 56 супермаркетах. Согласно пресс-релизу компании-владельца «Перекрёстка», объём жалоб покупателей при использовании системы снизился в 1,5-2 раза, а число чеков на одну кассу выросло на 9%.