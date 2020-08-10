Видеозвонки заменят голограммами человека в полный рост

Специалисты уже разработали оборудование для создания голографических изображений в натуральную величину. Оно представляет собой короб размером с телефонную будку. В него встроены экран, динамики и видеокамера. Создать же голограмму может кто угодно: ему нужен лишь белый фон и камера.

Устройство позволит воссоздать облик человека для дистанционной связи. То есть люди смогут общаться с голограммой собеседника в реальном времени.

Стоимость устройства начинается от $60 тысяч. Ещё дороже — $85 тысяч — стоят устройства с поддержкой искусственного интеллекта, которые могут создавать голограммы исторических персонажей. Такие можно использовать в музеях. Компания уже создала голограмму бывшего президента США Рональда Рейгана для президентской библиотеки.

В начале 2021 года создатели намерены начать продавать более дешёвую настольную версию устройства.