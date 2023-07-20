Видимо, умному кольцу Samsung быть

Видимо, умному кольцу Samsung бытьСлухи гласят, что прототипы уже в разработке
Компания Samsung набирает обороты в мире носимых устройств, поскольку появились новые сообщения о разработке ими нового «умного» кольца. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Galaxy Pulse» и трех других названий, намекающих на возможную линейку носимых устройств. По данным TheElec, Samsung уже занимается созданием начального аппаратного обеспечения для печатной платы кольца.
© Ferra.ru
Смарт-кольцо предназначено для ношения (внезапно) на пальце и будет отслеживать состояние здоровья и другие показатели, включая частоту сердечных сокращений, подобно смарт-часам, но в более компактном форм-факторе. Ранний прототип уже находится в процессе разработки. После этого компания решит, стоит ли переходить к массовому производству этого нового носимого устройства Galaxy.
Интересно, что последние торговые марки позволяют предположить, что у Samsung есть еще кое-что в запасе. В новых товарных знаках также упоминаются «умные очки».
Хотя, судя по всему, работа над "умным" кольцом Galaxy еще не закончена, появление этих названий в товарных знаках говорит о том, что Samsung может представить эти интересные носимые технологии раньше, чем мы думаем.