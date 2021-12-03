Виды работ в Средневековье, от которых вы, скорей всего, умерли бы

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Виды работ в Средневековье, от которых вы, скорей всего, умерли быИх перечислили на YouTube-канале The Infographics Show
Средние века - время не только рыцарских турниров, высоких замков, но и антисанитарии, голода, тяжёлых работ. О последних рассказывается в одном из выпусков на канале The Infographics Show на YouTube.
Для многих людей, отмечает ведущий, Средневековье было связано с голодом, тяжёлыми условиями труда, антисанитарией. Существовали и виды работ, смертельно опасные для здоровья. Собственно, от них действительно нередко умирали. Ниже - список таких видов деятельности.
- Сборщик пиявок. Некоторые медицинские методы предполагали высасывание крови из человека при помощи пиявок. Назывался такой процесс кровопусканием. Лечили благодаря пиявкам кожные и стоматологические заболевания, различные инфекции, болезни нервной системы. Естественно, сами доктора не отлавливали пиявок. Делали это другие люди, причём человек просто заходил в пруд и болото, закатывал штанины и ждал, пока пиявки сами присосутся к его телу. После этого он снимал одну за одной и продавал лекарю.
- Кожевник. Эти специалисты извлекали и сохраняли шкуры животных для их дальнейшего использования в различных отраслях промышленности.
- Мастер струн для скрипки. Делались раньше струны из внутренностей овцы. На одном из последних этапов, когда кишки животного погружали в раствор, человеку приходилось в течение длительного времени оставаться рядом с этим раствором и наблюдать за тем, чтобы всё делалось нужным образом.
- Камергер стула. Так назывался человек, который помогал королю в удовлетворении его естественных потребностей. И это ещё не всё: он должен был исследовать фекалии монарха, чтобы определить, нет ли у него проблем со здоровьем.
- Крысолов. Один из методов поимки крыс заключался в том, что человек обмазывался специальными маслами, которые привлекали животных. А после этого он ловил их голыми руками. Что касается ловушек, то их использовали не всегда, так как многим не хотелось убивать крыс из-за возможности продать их.
- Фермер-гонг. Такие фермеры должны были выкапывать человеческие отходы и очищать таким образом ямы, куда сбрасывались фекалии. Бывали случаи, что они буквально задыхались и умирали в этой яме.
- Костяной корчеватель. В обязанности представителей этой профессии входил поиск костей в мусоре и сбор их. Специалисты могли для этого рыться на свалках или мясных лавках. Позже найденные кости хорошо продавались.
- Парикмахер-хирург. На самом деле парикмахеры в средние века выполняли также обязанности стоматолога (вырывание зубов, их отбеливание азотной кислотой), хирурга, использовали пиявок для лечения, вскрывали трупы и в целом делали тяжёлую работу, от которой отказывались обычные врачи.
Источник: The Infographics Show