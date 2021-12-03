Виды работ в Средневековье, от которых вы, скорей всего, умерли бы

Их перечислили на YouTube-канале The Infographics Show

Средние века - время не только рыцарских турниров, высоких замков, но и антисанитарии, голода, тяжёлых работ. О последних рассказывается в одном из выпусков на канале The Infographics Show на YouTube.