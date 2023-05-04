Видят ли люди и обезьяны цвета одинаково

Исследователи использовали метод тонкой микроскопической реконструкции, чтобы определить, сохранилась ли нейронная «проводка» областей, связанных с цветовым зрением, у этих трех видов, несмотря на то, что каждый из них шел своим собственным независимым эволюционным путем.

Сравнивая нейронную проводку передающих цвет нервных клеток в сетчатке человека, макак Старого Света и мартышек Нового Света, исследователи обнаружили, что определенная коротковолновая или синяя чувствительная цепь колбочек, обнаруженная у человека, отсутствует у мартышек и отличается от цепи, наблюдаемой у макак.

Сравнительные исследования нейронных схем также могут помочь ответить на многие другие вопросы о том, как эволюция изменила нервную систему человека и его ближайших родственников.