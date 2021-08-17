«Википедия» объяснила появление свастики на страницах

Сообщалось, что доступ к страницам быстро восстановили. Пользователи заметили, что в истории правок статей нет добавления нацистского флага.

Как утверждают СМИ, англоязычную версию Wikipedia атаковали хакеры. В понедельник неизвестный злоумышленник на несколько минут удалил контент из некоторых статей и разместил там свастику.

В Wikimedia Foundation заявили, что редакторы-волонтёры устранили акт вандализма за пять минут. Как именно был произведён взлом, остаётся неясным. В фонде также уточнили, что разработали за прошедшие годы ряд инструментов для быстрого выявления и устранения случаев вандализма на сайте. Администраторы также добавили дополнительную защиту на сайте в течение 15 минут после взлома.