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Википедия оспорит штраф за «недостоверную информацию о военной операции на Украине»Wikimedia Foundation подала апелляцию
Wikimedia Foundation борется с решением российского суда, который усмотрел нарушение закона о дезинформации в статьях о конфликте России и Украины. На прошлой неделе организация подала апелляцию, утверждая, что статьи содержат «достоверные и проверенные сведения» и что Россия не обладает юрисдикцией в отношении всемирно действующего Фонда Викимедиа.
The Verge пишет, что московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 миллионов рублей после апрельского решения, которое касалось семи русскоязычных статей, в том числе статьи с заголовком «Вторжение России на Украину (2022)».
«Это решение подразумевает, что достоверные и проверенные сведения в Википедии, которые не согласуются с отчётами российских властей, представляют собой дезинформацию», — заявил помощник главного юрисконсульта Wikimedia Foundation Стивен ЛаПорт (Stephen LaPorte).
Апелляция была подана 6 июня, и у российского правительства будет возможность ответить в ближайшие недели.