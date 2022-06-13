Википедия оспорит штраф за «недостоверную информацию о военной операции на Украине»

The Verge пишет, что московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 миллионов рублей после апрельского решения, которое касалось семи русскоязычных статей, в том числе статьи с заголовком «Вторжение России на Украину (2022)».

«Это решение подразумевает, что достоверные и проверенные сведения в Википедии, которые не согласуются с отчётами российских властей, представляют собой дезинформацию», — заявил помощник главного юрисконсульта Wikimedia Foundation Стивен ЛаПорт (Stephen LaPorte).

Апелляция была подана 6 июня, и у российского правительства будет возможность ответить в ближайшие недели.