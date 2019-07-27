Вино подорожает из-за введения Францией налога на американские технологические компании

Французское правительство собирается взимать с компаний налог в размере 3% от дохода, заработанного в стране. Трамп заявил, что если кто-то и должен облагать юридические лица налогом, то родная страна, а не чужая. Также он предупредил об ответных действиях на «глупость Макрона». «Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!», — добавил президент.

Затем он обсудил с главой Франции вопрос о налогах по телефону. В итоге, разговор кончился угрозой Трампа ввести налоги на французское вино. Если это случится, то Франция получит серьёзный удар, ведь США — один из крупнейших рынков сбыта спиртных напитков страны.