Наука и технологии
Опубликовано 30 декабря 2024, 19:30
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Виноград улучшил квантовые датчики

Виноград повышает производительность квантовых датчиков в новом эксперименте
Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее использовали неожиданный предмет — виноград — для улучшения технологии квантовых датчиков. Их исследование показывает, что виноградные пары генерируют локализованные магнитные горячие точки, улучшая работу квантовых датчиков.
Виноград улучшил квантовые датчики
© Fawaz, Nair, Volz

Команда под руководством кандидата наук Али Фаваза обнаружила, что виноград, помещенный в микроволновое поле, не только создает плазму, но и усиливает магнитные поля, которые необходимы для квантового зондирования. Это явление происходит благодаря структуре винограда в основе которого вода, которая действует как микроволновый резонатор.

Поместив между двумя виноградинами квантовые датчики из наноалмазов с центрами азотной вакансии — дефектами, способными воспринимать магнитные поля, — команда удвоила силу магнитного поля.

Этот прорыв может привести к созданию более компактных и эффективных квантовых устройств.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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