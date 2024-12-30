Виноград улучшил квантовые датчики

Команда под руководством кандидата наук Али Фаваза обнаружила, что виноград, помещенный в микроволновое поле, не только создает плазму, но и усиливает магнитные поля, которые необходимы для квантового зондирования. Это явление происходит благодаря структуре винограда в основе которого вода, которая действует как микроволновый резонатор.

Поместив между двумя виноградинами квантовые датчики из наноалмазов с центрами азотной вакансии — дефектами, способными воспринимать магнитные поля, — команда удвоила силу магнитного поля.

Этот прорыв может привести к созданию более компактных и эффективных квантовых устройств.