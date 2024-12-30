Виноград улучшил квантовые датчики

Опубликовано 30 декабря 2024, 19:301 мин.
Виноград улучшил квантовые датчикиВиноград повышает производительность квантовых датчиков в новом эксперименте
Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее использовали неожиданный предмет — виноград — для улучшения технологии квантовых датчиков. Их исследование показывает, что виноградные пары генерируют локализованные магнитные горячие точки, улучшая работу квантовых датчиков.
Команда под руководством кандидата наук Али Фаваза обнаружила, что виноград, помещенный в микроволновое поле, не только создает плазму, но и усиливает магнитные поля, которые необходимы для квантового зондирования. Это явление происходит благодаря структуре винограда в основе которого вода, которая действует как микроволновый резонатор.
Поместив между двумя виноградинами квантовые датчики из наноалмазов с центрами азотной вакансии — дефектами, способными воспринимать магнитные поля, — команда удвоила силу магнитного поля.
Этот прорыв может привести к созданию более компактных и эффективных квантовых устройств.