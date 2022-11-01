Виновата любовь, а не война: учёные нашли причину вымирания неандертальцев

Виновата любовь, а не война: учёные нашли причину вымирания неандертальцевВозможно, наши предки их не перебили
Учёные давно предполагают, что наши предки Homo sapiens могут быть ответственны за вымирание неандертальцев. Ранее считалось, что они просто перебили представителей другого вида. Теперь же исследователи пишут, что дело могло быть вовсе не в этом.
Из новой научной статьи следует, что занятия любовью, а не война, могли быть причиной того, что неандертальцы оказались на пути к вымиранию.
Мы знаем, что наш вид скрещивался с неандертальцами с тех пор, как были секвенированы первые геномы наших предков. Первые столкновения Homo sapiens и Homo neanderthalensis начались ещё 250 тысяч лет назад. Интересно, что в ядерной ДНК современных людей есть гены неандертальцев, а вот в ДНК митохондрий, которая наследуется почти исключительно по женской линии, таких нет. Это позволяет предположить, что матерей-неандертальцев среди наших предков, скорее всего, не было. Либо их дети почему-то не давали потомства.
Учёные подытожили, что скрещивание с другим видом людей и появление неплодовитых гибридов могли серьёзно повлиять на популяции неандертальцев.