Виновата любовь, а не война: учёные нашли причину вымирания неандертальцев

Из новой научной статьи следует, что занятия любовью, а не война, могли быть причиной того, что неандертальцы оказались на пути к вымиранию.

Мы знаем, что наш вид скрещивался с неандертальцами с тех пор, как были секвенированы первые геномы наших предков. Первые столкновения Homo sapiens и Homo neanderthalensis начались ещё 250 тысяч лет назад. Интересно, что в ядерной ДНК современных людей есть гены неандертальцев, а вот в ДНК митохондрий, которая наследуется почти исключительно по женской линии, таких нет. Это позволяет предположить, что матерей-неандертальцев среди наших предков, скорее всего, не было. Либо их дети почему-то не давали потомства.

Учёные подытожили, что скрещивание с другим видом людей и появление неплодовитых гибридов могли серьёзно повлиять на популяции неандертальцев.