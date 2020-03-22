Винтовку Мосина превратили в снайперский комплекс

Как поясняет «Военное обозрение», у новой версии трёхлинейки можно увидеть оптический прицел Bushnell DMR. Он позволяет стрелку быстро переключаться с дальних дистанций на короткие. Сообщается, что такая оптика может стоить около 100 тысяч рублей. Кроме того, винтовка Мосина оборудована раздвигающимися сошками и системой глушения выстрела.

Журналисты пишут, что снимок «модернизированной» винтовки был сделан в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, есть данные, что создатель оружия ищет покупателя для него.

Отметим, что трёхлинейная винтовка Мосина была принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.