Наука и технологии
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Винтовку Мосина превратили в снайперский комплекс
Это винтовка, созданная ещё в Российской империи
В СМИ появились снимки, на которых видно, что винтовку Мосина превратили в снайперский комплекс. «Модернизацию» устаревшей винтовки провели на территории Сирии.
Как поясняет «Военное обозрение», у новой версии трёхлинейки можно увидеть оптический прицел Bushnell DMR. Он позволяет стрелку быстро переключаться с дальних дистанций на короткие. Сообщается, что такая оптика может стоить около 100 тысяч рублей. Кроме того, винтовка Мосина оборудована раздвигающимися сошками и системой глушения выстрела.
Журналисты пишут, что снимок «модернизированной» винтовки был сделан в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, есть данные, что создатель оружия ищет покупателя для него.
Отметим, что трёхлинейная винтовка Мосина была принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.