Virgin Orbit запустила спутники с помощью самолета. Впервые ночью

Компания вывела спутники на низкую околоземную орбиту с помощью своего самолета-носителя Boeing 747, под одним из крыльев которого была закреплена ракета LauncherOne.

В миссии участвовали семь исследовательских спутников в рамках программы космических испытаний NASA. Как и в предыдущих миссиях, Virgin Orbit вывела спутники в космос, заставив Boeing 747 нести ракету LauncherOne на высоте 10 км.

Всего Virgin Orbit предприняла пять попыток запуска, но только один раз потерпела неудачу во время первого испытательного полета в мае 2020 года. Миссия Virgin Orbit Straight Up - это четвертый успешный полет компании на сегодняшний день.