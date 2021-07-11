Виртуальная реальность помогла перенести неприятную медицинскую процедуру

При цистоскопии специальный инструмент — эндоскоп — вводят вводят через мочеиспускательный канал. Есть два вида исследования — жёсткий и гибкий. Первый переносится хуже, делается под местной анестезией, но иногда без него нельзя обойтись. Учёные решили проверить, как эту процедуру переносят люди в виртуальных очках и без них.

В исследовании участвовали 103 добровольца средним возрастом 66 лет. Части из них во время цистоскопии показывали в VR-очках водопад Скогафосс в Исландии. Во время процедуры людям измеряли артериальное давление, насыщенность крови кислородом и частоту сердечных сокращений, а также оценивали уровень боли.

Как оказалось, пациента, сидевшие в VR-очках лучше перенесли цистоскопию. У них, правда, наблюдались тошнота и головокружение от гарнитуры, но пациенты сочли это терпимым.