Виртуальная реальность помогла врачам разделить настоящих сиамских близнецов

Виртуальную реальность специалисты использовали, чтобы сконструировать точную копию черепа близнецов. Так хирурги увидели расположение мозга и кровеносных сосудов и смогли продумать ход операции. 3D-печать использовалась для создания специальных более точных инструментов. Ведь врачам предстояла тонкая работа: нужно было разделить сеть кровеносных сосудов, пронизывающую сросшиеся части черепов пациентов — двухлетних сестёр из Пакистана.

В операции участвовали более 100 специалистов. Она была уже третьей по счёту. Первая прошла в октябре 2018 года. Тогда хирурги разъединили артериальные связи. Во время второй врачи приступили к процедуре по разделению вен. Но она прошла не совсем хорошо.

Тем не менее, на заключительной операции специалисты воссоздали округлую формы головы у девочек. Хоть это и произошло в феврале, об успешном окончании программы хирурги заявили(двухлетних сёстрах из Пакистана) только сейчас.