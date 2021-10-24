Виртуальное обследование лёгких оказалось таким же надёжным, как обычное

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Виртуальное обследование лёгких оказалось таким же надёжным, как обычноеА обследоваться регулярно очень важно
Исследователи заявили, что виртуальный скрининг рака лёгких так же эффективен, как и обычный в больнице. При этом во время пандемии это может быть хорошим решением.
Рак лёгких считается одним из самых смертельных. Хотя его можно успешно вылечить на ранней стадии, очень мало людей проходят скрининг вовремя. А во время пандемии многие и вовсе отложили обследование на рак лёгких. Учёные из Темпльского университета в Филадельфии решили предложить телемедицинские скрининги на заболевание.
Исследователи сравнили данные по 673 пациентам, прошедших скрининг на рак лёгких до пандемии COVID-19, с данными по 440 пациентам, которые прошли телемедицинский скрининг с марта 2020 года. В итоге учёные пришли к выводу, что существенной разницы между двумя видами скрининга нет. То есть обследоваться можно не выходя из дома.
Источник: Eurekalert