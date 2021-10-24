Виртуальное обследование лёгких оказалось таким же надёжным, как обычное

Рак лёгких считается одним из самых смертельных. Хотя его можно успешно вылечить на ранней стадии, очень мало людей проходят скрининг вовремя. А во время пандемии многие и вовсе отложили обследование на рак лёгких. Учёные из Темпльского университета в Филадельфии решили предложить телемедицинские скрининги на заболевание.

Исследователи сравнили данные по 673 пациентам, прошедших скрининг на рак лёгких до пандемии COVID-19, с данными по 440 пациентам, которые прошли телемедицинский скрининг с марта 2020 года. В итоге учёные пришли к выводу, что существенной разницы между двумя видами скрининга нет. То есть обследоваться можно не выходя из дома.