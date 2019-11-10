Наука и технологии
Сегодня 18:39
Виртуальной реальностью хотят заменить анестезию для детей
Пилотный проект уже идёт в больницах США
Компания Lenovo совместно с детским фондом Starlight проводят испытания гарнитур виртуальной реальности в качестве замены общей анестезии для детей. Этот метод может помочь отвлечь маленьких пациентов от операции и успокоить их.
Пилотный проект проходит в больницах уже в течение года. Виртуальная реальность помогла врачам успешно провести даже инвазивные операции, в частности эндоскопию (тут, правда, без местного обезболивания не обошлось).
Врачи объяснили, что устройство человеческого мозга позволяет уменьшить болевые ощущения посредством простого отвлечения внимания. Чем сильнее виртуальный опыт, тем больше вероятность, что пациент и вовсе не заметит боль.
Сообщается, что технология почти готова к использованию. Оборудование для неё предоставит Lenovo, а именно гарнитуру Mirage Solo VR.