Виртуальные очки покажут, каково это — летать в космосе

Речь идёт об иммерсивном сериале Space Explorers: The ISS Experience, который создаёт студия Felix & Paul Studios. Специалисты кастомизировали камеру для виртуальной реальности, чтобы закрепить её на роботе Canadarm2. Так они получают 360-градусные изображения снаружи Международной космической станции.

У камеры есть девять датчиков изображения, вместе они могут делать картинку в разрешении 8K. Камеру модифицировали, чтобы она могла выдерживать суровые условия, включая ультрафиолетовое излучение, экстремальные температуры и удары микрообъектов. Команда прикрепила камеру к роботизированной руке Canadarm2, которая перемещается по внешней части станции.

Виртуальный контент из космоса станет доступен осенью/зимой для гарнитур Rift, Quest и Quest 2.