Вирус гриппа стал активнее в этот сезон

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Вирус гриппа стал активнее в этот сезонВсе из-за коронавируса
Елена Бурцева, заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отметила, что в России планомерно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По ее словам, все дело в раннем приходе вируса гриппа.
Сейчас заболеваемость вернулась к допандемийному уровню. Всегда в декабре мы наблюдали начало активности вируса гриппа. Особенность этого эпидсезона в том, что грипп стал активен чуть раньше, чем обычно
Елена Бурцева
Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа
По словам специалиста, в прошлом году коронавирус заменил вирус гриппа, оставив ему не так много “места”. Такая ситуация наблюдалась не только у нас, но и по всему миру.
Ранее, врач Александр Мясников сообщил россиянам о продукте, который необходимо исключить из своего рациона во время гриппа и простуды. Речь об алкоголе.
Источник: Известия