Вирус гриппа стал активнее в этот сезон

По словам специалиста, в прошлом году коронавирус заменил вирус гриппа, оставив ему не так много “места”. Такая ситуация наблюдалась не только у нас, но и по всему миру.



Ранее, врач Александр Мясников сообщил россиянам о продукте, который необходимо исключить из своего рациона во время гриппа и простуды. Речь об алкоголе.