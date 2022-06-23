Вирус полиомиелита обнаружен в сточных водах Лондона

В течение нескольких лет пробы сточных вод в Лондоне регулярно собираются и проверяются на наличие широкого спектра патогенов. В данном случае UKHSA сообщает, что в период с февраля по май в одном центре очистки сточных вод в Лондоне было обнаружено несколько образцов "вакцинопродуцированного" полиовируса типа 2 (VDPV2).

VDPV2 - это тип полиовируса, полученный от оральной полиомиелитной вакцины, в которой используется живая форма вируса, в течение короткого периода времени после введения оральной вакцины человек может потенциально передавать живой инфекционный вирус через свои фекалии.

UKHSA отмечает, что это не редкость, когда "вакциноподобные" штаммы полиовируса обнаруживаются в образцах сточных вод Лондона. Необычным в новых обнаружениях является то, что в течение нескольких месяцев из одного и того же канализационного сооружения было получено несколько положительных результатов. Геномное тестирование впоследствии показало, что все эти положительные образцы связаны между собой, что позволяет предположить, что вирус распространялся через одного или нескольких человек в Лондоне в течение последних месяцев. Подобная передача полиовируса в Лондоне не была обнаружена с 1980-х годов.