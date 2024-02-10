Во вторник сайты по всему миру сообщили о якобы имевшей место атаке с использованием 3 миллионов взломанных умных зубных щеток с целью вывести из строя веб-сайт швейцарской компании. Однако в этой тревожной истории не хватало важных деталей, и она быстро вызвала недоумение у экспертов по безопасности.

Первоначальный отчет не содержал никаких подробностей об атаке, опираясь лишь на расплывчатые описания и переработанные исследования компании, занимающейся кибербезопасностью (Fortinet). Несмотря на запросы журналистов и исследователей безопасности, руководители и пиарщики Fortinet хранили молчание, отказываясь разъяснять или уточнять информацию о предполагаемом эксплойте для зубной щетки.

Несмотря на широко распространенный скептицизм, новой информации не появилось. На сайте Fortinet не было найдено никаких релевантных исследований, а независимая проверка отсутствовала.

Позже в своем заявлении компания Fortinet утверждает, что сценарий с зубной щеткой был всего лишь иллюстративным примером во время интервью, а не фактическим результатом исследования. Они обвинили возможные ошибки перевода в размывании границ между гипотетическими и реальными сценариями.