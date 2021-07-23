Вирусы научились внедрять даже в искусственные нейронные сети

Наука и технологии
Сегодня в 18:59
Вирусы научились внедрять даже в искусственные нейронные сетиСама нейросеть не потеряет при этом в точности предсказаний
Новое исследование показало, что искусственные нейронные сети могут стать следующим полигоном для вредоносного ПО, если станут более распространены.
Авторы новой статьи сообщили, что вредоносы могут быть внедрены прямо в искусственные нейроны, из которых состоят модели машинного обучения. Заражённая нейронная сеть даже сможет нормально выполнять поставленные задачи.
Исследователи внедрили вредонос в реальную модель — AlexNet. Даже с изменениями она показывала ту же точность, что и прежде — около 93,1%. Таким образом, модель весом 178 МБ может содержать до 36,9 МБ вредоносной части.
Для таких атак злоумышленнику необходимо будет спроектировать нейронную сеть. Он может ввести в неё больше нейронов, чтобы внедрить вредонос. Затем злоумышленнику нужно обучить сеть с помощью подготовленного набора данных, чтобы получить работающую модель. После этого хакер внедряет вредоносную программу.