Visa и Mastercard дали денег на криптовалюту Facebook

Полноценный запуск же планируется только в следующем году. Криптовалюта получила название Libra. В консорциум, который будет ею управлять, и отправили деньги вышеуказанные компании. Всего на сегодняшний день проект Facebook поддержали уже более десятка инвесторов. Руководство крупнейшей соцсети продолжает вести переговоры с рядом партнёров. Сообщается, что итоговый состав консорциума может измениться.

Интересно, что некоторые уже утверждённые участники консорциума до сих пор не получили информацию о том, как будет работать криптовалюта. Однако известно, что напрямую контролировать её они не будут, так же, как и представители Facebook.

Пока ясно только, что криптовалютой Libra пользователи смогут расплачиваться, приобретая услуги и товары в Facebook и на других сайтах. Монеты также можно будет переводить друг другу.