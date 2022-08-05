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Visa и Mastercard приостановили платежи за покупку рекламы на Pornhub

Из-за скандала по поводу детского порно
Visa и Mastercard заявили, что платежи картами за рекламу на Pornhub и других сайтах его материнской компании MindGeek будут приостановлены. Всё дело в дискуссии о том, могут ли платёжные гиганты способствовать распространению детской порнографии.
Visa и Mastercard приостановили платежи за покупку рекламы на Pornhub

Федеральный судья Калифорнии отклонил ходатайство Visa об отклонении иска женщины, которая обвиняет платёжную систему в умышленном содействии распространению детской порнографии на Pornhub и других сайтах. Генеральный директор Visa заявил, что он категорически не согласен с судом. Компания осуждает торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и насилие над детьми, а её правила прямо и недвусмысленно запрещают использование своих продуктов для монетизации такого контента.

Глава Visa уточнил, что решение суда создало неопределённость в отношении TrafficJunky, рекламного подразделения MindGeek, и, соответственно, компания приостановит платежи. То же решение приняла Mastercard.

Ранее женщина подала в суд на Visa и MindGeek из-за откровенно сексуального видео, снятого её парнем, когда ей было 13 лет.

Источник:CNBC
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