Visa и Mastercard приостановили платежи за покупку рекламы на Pornhub

Федеральный судья Калифорнии отклонил ходатайство Visa об отклонении иска женщины, которая обвиняет платёжную систему в умышленном содействии распространению детской порнографии на Pornhub и других сайтах. Генеральный директор Visa заявил, что он категорически не согласен с судом. Компания осуждает торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и насилие над детьми, а её правила прямо и недвусмысленно запрещают использование своих продуктов для монетизации такого контента.

Глава Visa уточнил, что решение суда создало неопределённость в отношении TrafficJunky, рекламного подразделения MindGeek, и, соответственно, компания приостановит платежи. То же решение приняла Mastercard.

Ранее женщина подала в суд на Visa и MindGeek из-за откровенно сексуального видео, снятого её парнем, когда ей было 13 лет.