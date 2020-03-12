Visa позволит владельцам банковских карт удалять свои данные со сторонних сайтов

С его помощью клиенты банков смогут отслеживать список сайтов, где они оставили данные своей карты. При желании пользователи смогут удалить эту информацию.

Сервис предназначен только для владельцев карт Visa. Он также должен быть доступен клиенту в мобильном приложении банка, который выпустил карту.

Как сообщает издание РБК, во внедрении сервиса заинтересованы Московский кредитный банк (МКБ), ВТБ, «Русский стандарт» и банк «Открытие».

Эксперты объяснили, чем обусловлена необходимость сервиса. Дело в том, что держатели карт могут оставлять свои данные на сайтах случайно при покупке товаров и оплате услуг.