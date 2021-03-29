Visa провела первый перевод средств в криптовалюте

До сих пор Visa позволяла проводить транзакции только в фиатной валюте. Сегодня платёжная система сообщила, что успешно провела расчётную транзакцию, отправив USDC на Ethereum адрес компании Visa в криптобанке Anchorage. До конца года такая возможность станет доступна всем партнёрам Visa.

Ранее генеральный директор Visa говорил, что в ближайшие пять лет криптовалюты могут стать распространённым средством платежа. Топ-менеджер делает ставку на стейблкойны, то есть криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров.

Недавно о начале работы с криптовалютой заявила и Mastercard.