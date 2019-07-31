Visa запустила в России безналичные чаевые

Сервис доступен в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве. Принцип его работы прост: оставить чаевые можно сразу при оплате заказа. Как только на терминале появится сумма заказа, официант может предложить гостю ввести дополнительно сумму вознаграждения. Всё вместе затем спишется с банковской карты Visa клиента.

Чаевые официант получит на свой личный электронный кошелёк, который можно создать в личном кабинете банка «Русский стандарт». Затем их можно перевести на карту Visa любого банка. Правда, «Русский стандарт» берёт за это комиссию.

Необходимость такого сервиса представители ресторана объясняют ростом доли безналичной оплаты в России.