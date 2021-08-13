Visa запустила в России удобное удаление данных банковских карт с сайтов

Данный сервис уже начинают внедрять крупнейшие банки. В их числе ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк.

Новая опция позволит проверять оформленные подписки и наличие сохранённых карта в интернет-магазинах. Функция может быть реализована в мобильных приложениях банков. Там пользователи смогут увидеть список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам.

MasterCard тоже сейчас работает над внедрением такого сервиса. Эксперты считают, что такие услуги полностью соответствуют глобальным трендам на усиление безопасности персональных данных. Они позволят бороться с мошенничеством.