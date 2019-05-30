Висевшее 10 лет в космосе полотенце вернут на Землю

29 мая российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции.

В ходе работ российские космонавты забрали легендарное полотенце, которое провисело в космосе около десяти лет. Его оставил на внешней поверхности МКС один из российских космонавтов, им вытирали скафандры во время работы в открытом космосе и всё это время оно впитывало в себя частицы и микроорганизмы.

Теперь «космополотенце» полетит на Землю, где его будут изучать учёные. Космонавты также вынесли в космос фотографию Алексея Леонова, которому сегодня 30 мая исполнилось 85 лет. Алексей Леонов стал в своё время первым человеком, вышедшим в открытый космос.