Виски начали делать из ненужного вида крабов

Отмечается, что зелёных крабов так много, что для сдерживания популяции, пожалуй, не хватит только приготовления виски из них (столько не выпить), но специалисты надеются привлечь своим проектом внимание к проблеме.

Утверждается, что крабы для напитка были очищены и приготовлены так же, как и для любого блюда в ресторане. Сначала делается крабовый бульон. Затем его дистиллируют с помощью вакуумного перегонного куба и смешивают с основой из бурбона. Бульон дополнительно смешивают со специями, такими как семена горчицы, кориандр и корица.

На каждую бутылку виски уходит около фунта зелёных крабов (примерно полкило).