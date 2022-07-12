Виски начали делать из ненужного вида крабов

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Виски начали делать из ненужного вида крабовЭто инвазивный вид, который вредит другим
Винокурня в Нью-Гэмпшире начала делать виски из европейского зелёного краба. Это инвазивный вид, который уже более 200 лет досаждает морским экосистемам Северной Америки.
Отмечается, что зелёных крабов так много, что для сдерживания популяции, пожалуй, не хватит только приготовления виски из них (столько не выпить), но специалисты надеются привлечь своим проектом внимание к проблеме.
Утверждается, что крабы для напитка были очищены и приготовлены так же, как и для любого блюда в ресторане. Сначала делается крабовый бульон. Затем его дистиллируют с помощью вакуумного перегонного куба и смешивают с основой из бурбона. Бульон дополнительно смешивают со специями, такими как семена горчицы, кориандр и корица.
На каждую бутылку виски уходит около фунта зелёных крабов (примерно полкило).