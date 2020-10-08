Виски научились быстро состаривать без потери вкуса

О разработке пишет «Хайтек». Калифорнийский стартап уже собрал деньги на запуск производства напитка. Как говорят авторы проекта, они используют материаловедение и анализ данных, чтобы «сэкономить клиентам годы времени и до 70% затрат».

Разработанная стартапом технология позволяет создать хороший виски, выдержанный в дубовых бочках, в течение нескольких дней, а не лет. Как правило, на этот процесс уходит не менее трёх лет. Но разработчики говорят, что традиционный метод непредсказуем и неэффективен.

Сообщается, что виски стартапа уже продаётся в магазинах. Эксперты дали напитку средние оценки.