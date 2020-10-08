Наука и технологии
Сегодня 20:14
Виски научились быстро состаривать без потери вкуса
Несколько дней вместо нескольких лет
Стартап из Калифорнии сообщил, что разработал метод быстрого состаривания виски. Исследователи утверждают, что напиток будет обладать тем же вкусом, цветом и ароматом, что и по-настоящему старые сорта.
О разработке пишет «Хайтек». Калифорнийский стартап уже собрал деньги на запуск производства напитка. Как говорят авторы проекта, они используют материаловедение и анализ данных, чтобы «сэкономить клиентам годы времени и до 70% затрат».
Разработанная стартапом технология позволяет создать хороший виски, выдержанный в дубовых бочках, в течение нескольких дней, а не лет. Как правило, на этот процесс уходит не менее трёх лет. Но разработчики говорят, что традиционный метод непредсказуем и неэффективен.
Сообщается, что виски стартапа уже продаётся в магазинах. Эксперты дали напитку средние оценки.