Витамин D может снизить риск смерти при коронавирусе

Кратко о работе исследователей пишет ТАСС. Учёные взяли образцы крови у 235 госпитализированных пациентов и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке (это маркер уровня витамина D). 74% участников переносили тяжёлую форму COVID-19. 32,8% добровольцев имели достаточный уровень витамина D.

В итоге из-за инфекции погибли 16,3% пациентов старше 40 лет. При этом лишь 9,7% умерших имели достаточный уровень витамина D, а 20% умерших — не имели.

Авторы пришли к выводу, что исследование даёт доказательства того, что достаточный уровень витамина D может уменьшить осложнения и, в конечном итоге, снизить риск смерти от COVID-19. Тем не менее, мы напоминаем, что материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по употреблению каких-либо препаратов посоветуйтесь со специалистом.