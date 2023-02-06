Витамин D оказался одним из средств спасения от самоубийства

Ранние исследования уже показали, что недостаток витамина D связан с депрессивными симптомами, в том числе с суицидальными мыслями. Поэтому авторы новой научной работы изучили данные о более чем миллионе бывших военных. 169 241 из них принимали витамин D2 не менее 90 дней в течение двух лет, а 490 885 ветеранов — витамин D3. Почти у половины участников выявили дефицит витамина D.

Оказалось, что у тех, кто принимал витамин D2, риск самоубийства или нанесения себе увечий был ниже на 48,8%. А у тех, кто пил витамин D3, риск был на 44,8% ниже.