Vivo пожертвовала миллионы для помощи пострадавшим от пожара в Гонконге

Опубликовано 29 ноября 2025, 20:151 мин.
Vivo пожертвовала миллионы для помощи пострадавшим от пожара в ГонконгеГонконгских долларов
Китайская vivo перечислила 10 млн гонконгских долларов (примерно 100 млн рублей) для помощи жертвам крупного пожара в районе Тайпо в Гонконге. Пожар, случившийся 26 ноября, унес жизни 128 человек и стал причиной травм у 79 человек, пишут СМИ.
© Vivo
Собранные средства будут направлены на медицинскую помощь, размещение пострадавших, утративших жилье, и восстановление поврежденных зданий.
В своем заявлении vivo выразила соболезнования пострадавшим и пообещала продолжать следить за ситуацией, оказывая всю необходимую поддержку для преодоления последствий трагедии.
На момент написания материала пожарные все еще работали в квартирах и пытались проникнуть во все помещения. Всего пострадали семь башен.