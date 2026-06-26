Vivo вернется в премиум-класс наушников с TWS 5 Pro

Технически наушники воспроизводят частоты от 16 Гц до 60 кГц. Для передачи звука без потерь используется технология Wi-Fi Direct со скоростью до 4,6 Мбит/с. Она позволяет слушать в качестве 96 кГц/24 бит, без сжатия.

Улучшена и работа микрофонов во время разговоров. Над настройками работали инженеры вместе с музыкантами из Шанхайской консерватории.

Пока не объявлены точная цена и время работы от батареи.