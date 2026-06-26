Vivo вернется в премиум-класс наушников с TWS 5 Pro

Опубликовано 26 июня 2026, 16:421 мин.
Vivo вернется в премиум-класс наушников с TWS 5 ProС чистым звуком и Wi-Fi
Vivo спустя четыре года после выхода флагманских TWS 3 Pro представила TWS 5 Pro. Теперь есть отдельный аудиочип (Hi-Fi DAC), который обеспечивает очень широкий динамический диапазон и минимальные искажения.
© Vivo
Технически наушники воспроизводят частоты от 16 Гц до 60 кГц. Для передачи звука без потерь используется технология Wi-Fi Direct со скоростью до 4,6 Мбит/с. Она позволяет слушать в качестве 96 кГц/24 бит, без сжатия.
Улучшена и работа микрофонов во время разговоров. Над настройками работали инженеры вместе с музыкантами из Шанхайской консерватории.
Пока не объявлены точная цена и время работы от батареи.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный