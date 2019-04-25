Визитку Путина из СССР продают за 650 тысяч рублей

На визитке на белом фоне напечатано имя Президента и должность, которую он занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года: «советник по международным связям Председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов». Также на визитке указан адрес приёмной, телефон и факс. Автор объявления утверждает, что это «100% оригинал».

На данный момент, за такую же цену на «Юле» можно купить мяч с прощальной игры Льва Яшина. Известно, что в марте на платформе выставили на продажу костюм космонавта Юрия Усачёва. В этом костюме он побывал на орбите.