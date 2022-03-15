VK допустила возможность своего дефолта

Речь идёт о торгах глобальными депозитарными расписками («ГДР») на обыкновенные акции. Они были приостановлены биржей 3 марта 2022 года. Когда возобновятся торги бумагами компании, пока непонятно.

VK объяснила, что по условиям выпуска старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2025 году, делистинг наступает, если, среди прочего, торги ГДР на основном рынке Лондонской фондовой биржи приостанавливаются на период 10 или более торговых дней подряд. Этот срок приходится на среду, 16 марта 2022 года.

Если наступит делистинг, компания уведомит об этом держателей облигаций, а они имеют право потребовать от VK погасить их облигации по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами в соответствующую дату погашения. Как отмечается, есть вероятность, что компания не будет иметь достаточной ликвидности для погашения. И если VK не сможет договориться с держателями облигаций и не выплатит деньги, наступит дефолт.