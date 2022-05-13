vk.ru принадлежал кондитерской фабрике. «ВКонтакте» выкупила его

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vk.ru принадлежал кондитерской фабрике. «ВКонтакте» выкупила егоЯкобы для защиты от фишинга
Социальная сеть «ВКонтакте» выкупила доменное имя vk.ru. Оно принадлежало кондитерской фабрике ООО «Верность качеству».
Соцсеть сделала это, чтобы, как она заявляет, оградить пользователей от фишинга. «"ВКонтакте" регулярно регистрирует новые домены, это стандартная практика. Таким образом компания ограждает пользователей от фишинга, поскольку злоумышленники используют созвучные с названием социальной сети домены», — пояснили в социальной сети.
Доменом vk.ru с 1999 года владела кондитерская фабрика ООО «Верность качеству». Эта компания производит конфеты ручной работы и шоколадные наборы. Теперь если перейти по ссылке vk.ru, то автоматически попадёшь на сайт «ВКонтакте».
Недавно соцсеть объявила о запуске новой тёмной темы оформления для десктопной версии сайта.